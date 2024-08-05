Temmuzda en çok fiyatı artan ve azalan ürünler ne? TÜİK tabloyu paylaştı
TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıklarken; tabloda en çok artışın yüzde 38 ile elektrikte, en fazla düşüşün ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitki fiyatlarında olduğu görüldü.
Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 38 ile elektrikte, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkilerle ilgili ürünlerde görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay elektrikteki fiyat artışını yüzde 17,22 ile içkiler, yüzde 11,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.
Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,09 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 8,01 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,07 ile sebzeler yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkilerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,43 ile çocuk giyimi, yüzde 4,25 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,44 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,96 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Elektrik
|38
|İçkiler
|17,22
|Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|11,8
|Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları
|10,09
|Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler
|8,01
|Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)
|7,07
|Oteller, pansiyonlar ve diğerleri
|6,72
|Kahve
|5,51
|Ekmek
|5,21
|Sigaralar
|4,84
|Patates ve bazı yumru bitkiler
|-14,92
|Çocuk giyim
|-6,43
|Erkek ayakkabısı
|-4,25
|Kümes hayvanları eti
|-3,44
|Yemek odası ve oturma odası mobilyaları
|-2,96
|Kadın giyim
|-2,82
|Kuzu eti
|-1,69
|Taze meyveler
|-0,34
|Peynir
|0,84
|Makarna çeşitleri
|1,38
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