Temmuzda en çok fiyatı artan ve azalan ürünler ne? TÜİK tabloyu paylaştı





TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Elektrik 38 İçkiler 17,22 Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 11,8 Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları 10,09 Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler 8,01 Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 7,07 Oteller, pansiyonlar ve diğerleri 6,72 Kahve 5,51 Ekmek 5,21 Sigaralar 4,84

Patates ve bazı yumru bitkiler -14,92 Çocuk giyim -6,43 Erkek ayakkabısı -4,25 Kümes hayvanları eti -3,44 Yemek odası ve oturma odası mobilyaları -2,96 Kadın giyim -2,82 Kuzu eti -1,69 Taze meyveler -0,34 Peynir 0,84 Makarna çeşitleri 1,38

Temmuzda fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: