Benzine indirim geldi! Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak! İşte İstanbul ve Ankara güncel benzin litre fiyatı...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan değişiklikler sonrasında akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruşluk bir indirim geldi. İşte İstanbul ve Ankara'da güncel benzin litre fiyatı...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruşluk bir indirim geldi. Fiyatlar gece saatlerinde pompaya yansıtılacak. Diğer yandan Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor
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