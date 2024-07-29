Ticaret Bakanlığından e-ticaret firmalarına büyük ceza! Tüketiciyi mağdur edene af yok

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden 40 e-ticaret firmasına 2024 yılının ilk yarısında 230 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Perakende ticarette giderek payı ve önemi artmakta olan mesafeli satışlar, kolay, çabuk ve pratik bir alışveriş metodu olması dolayısıyla bir yandan tüketiciler için vazgeçilmez hale gelirken diğer yandan bu tür alışverişlerde sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanının olmaması ve satıcı ile yüz yüze iletişim kurulmaması, tüketicileri istismara karşı daha zayıf hale getirmektedir. Bu nedenle, bu alışverişlerde tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmeleri ile sözleşmeden cayma ve ürün teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup, bu hususlar Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır.