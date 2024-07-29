Gram altında alım için kritik seviye! Düşüşün nedeni belli oldu! Altında bu tarihe dikkat...
En çok rağbet gösterilen yatırım araçlarından olan altında dalgalı seyir devam ederken, geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüş dikkat çekti. 2600 TL'nin altına gerileyen gram altında uzmanlar alım fırsatı için kritik seviyeyi de işaret ederken, piyasalarda gözlerin Fed kararlarında ve ABD seçimlerinde olduğu belirtildi.
Son dönemde Borsa İstanbul, dolar, euro ve altın fiyatlarında yeni rekorlar kırılırken, BIST 100 endeksi geçtiğimiz günlerde gördüğü 11 bin 250 puanlık rekor seviye sonrası bir miktar geri çekilme yaşadı. Altın ise 17 Temmuz'da gördüğü tarihi rekor sonrası sert bir düşüşle 2600 TL seviyesinin altına kadar geriledi.
Dolar/TL ise 33 lirayı aşmasına rağmen geçtiğimiz hafta defalarca 33 TL'nin altında kapanış yaptı. Peki piyasaların önümüzdeki günlerdeki yönü ne olacak? Altın ve borsadaki düşüşün nedeni ne? Altında alım fırsatı için hangi seviyeyi beklemek gerekiyor? İşte uzman görüşleriyle detaylar...
GRAM ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN İKİ NEDENİ
Geçtiğimiz hafta gram altında sert düşüşler yaşandı. 17 Temmuz'da tarihi rekor kıran altın fiyatları, dolar/TL kurunun yeniden 33 liranın altına çekilmesiyle geriledi. Uzmanlar, gram altında düşüşün başlıca nedenlerinden biri olarak dolar/TL kurundaki bu geri çekilmeyi gösterdi. Cuma günü dolar/TL 32.94 seviyesinden kapandı. Ons altında 2387 dolar seviyeleri görülmesine rağmen, içeride dolar/TL'deki düşüş gram altında realizasyona yol açtı.
Gram altındaki düşüşün bir diğer nedeni ise yatırımcıların ellerindeki gram altını nakde dönüştürme isteği olabilir. Bu satışlar, gram altındaki sert düşüşü tetikledi. Ancak uzmanlar, gram altında 2500 liranın altına sarkmaların alım fırsatı yaratabileceğini belirtiyor.
BORSA İSTANBUL'DA YÖN ARAYIŞI
Geçen hafta Borsa İstanbul, 11 bin 250 puan seviyelerini test ettikten sonra geri çekilmeler yaşadı.
Borsa İstanbul'da yön arayışı devam ederken, uzmanlar, endeksi yukarı yönlü motive eden unsurların Türkiye'nin gri listeden çıkması, not artışı ve yabancı yatırımcıların bankacılık sektörü hisselerine olan ilgisi olduğunu belirtti. Merkez Bankası'ndan gelen sıkı duruş mesajları ve enflasyonda baz etkisiyle beklenen düşüş de borsadaki hareketleri etkiledi.
DOLAR/TL KURUNDA KARARSIZLIK
Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta defalarca 33 liranın altını gördü ve 32.94 seviyelerinden kapandı. Uzmanlar, dolar/TL'deki hareketlerin ABD'deki seçimlere ve başkan adaylarının açıklamalarına bağlı olarak şekilleneceğini söyledi. ABD'nin tahvil ihracı da doların dalgalı seyrine neden oluyor.
Yurt içinde ise yüksek faiz oranları yatırımcıları mevduat faizlerine yönlendirdiği için dolar/TL kurunda bir baskı oluşturuyor. Uzmanlar, dolar/TL'de 32.80 seviyelerine doğru bir çekilmenin portföy çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip olabileceğini belirtiyor. Eylül sonuna kadar dolar/TL'de yukarı yönlü bir hareket beklemek için erken olduğunu ifade ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…
- ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?
- SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...
- Vantilatör kullanırken 2 kez düşüneceksiniz! Meğer sağlığınızı...
- Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
- Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...
- Olimpiyat açılış töreni bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Paris 2024 Olimpiyat oyunları kaç gün sürecek?
- iPhone 16 hakkında hiç bilmediğiniz gerçek: Artık...
- Evinizin temizlik kokusu tüm mahalleyi saracak! İşte komşunuzu kıskançlıktan çatlatacak yöntem
- Benzinli, Dizel, Hibrit, Tüplü aracı olanlar dikkat: Yeni sistemle artık daha kolay
- 2.4 milyon emeklinin maaşına fark ödemesi geldi! 4C, SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik hesaplama; O tarihten itibaren...