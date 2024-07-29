Gram altında alım için kritik seviye! Düşüşün nedeni belli oldu! Altında bu tarihe dikkat...

Son dönemde Borsa İstanbul, dolar, euro ve altın fiyatlarında yeni rekorlar kırılırken, BIST 100 endeksi geçtiğimiz günlerde gördüğü 11 bin 250 puanlık rekor seviye sonrası bir miktar geri çekilme yaşadı. Altın ise 17 Temmuz'da gördüğü tarihi rekor sonrası sert bir düşüşle 2600 TL seviyesinin altına kadar geriledi.

Dolar/TL ise 33 lirayı aşmasına rağmen geçtiğimiz hafta defalarca 33 TL'nin altında kapanış yaptı. Peki piyasaların önümüzdeki günlerdeki yönü ne olacak? Altın ve borsadaki düşüşün nedeni ne? Altında alım fırsatı için hangi seviyeyi beklemek gerekiyor? İşte uzman görüşleriyle detaylar...