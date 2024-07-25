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Türkiye'de geçen yıl 855 gazete, resmi ilan ve reklam yayımladı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 11:02
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Türkiye’de geçen yıl 855 gazete, resmi ilan ve reklam yayımladı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin süreli yayın istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde geçen yıl resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin sayısı 855 olarak belirlendi.

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