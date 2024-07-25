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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 09:15
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ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azaldı.

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