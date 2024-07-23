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Son dakika | Tüketici güven endeksi temmuzda yüzde 75,9 oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 10:13
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Son dakika | Tüketici güven endeksi temmuzda yüzde 75,9 oldu

Son dakika haberi...Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 3,1 azalarak 75,9 oldu.

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