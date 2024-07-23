Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde? TCMB PPK temmuz toplantısı...

TL Mevduatını Destekleyici Adımlar

Son dönemde alınan kararlardan bazıları da TL mevduatını desteklemeyi amaçlıyor. Kur korumalı mevduata uygulanabilecek en düşük faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 35'e indirilirken, döviz kredileri için aylık büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 1,5'e çekildi.

Rezervlerde Rekor Artış

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de son dönemde dikkat çekici bir artış gösterdi. 5 milyar 348 milyon dolarlık artışla 153 milyar 796 milyon dolara ulaşan rezervler, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.