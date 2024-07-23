Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde? TCMB PPK temmuz toplantısı...
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için gözler yoğun bir şekilde üzerlerinde. Toplantı sonrasında Temmuz ayına ait faiz kararı açıklanacak. Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası'nın faiz kararı, geçtiğimiz ay yüzde 50 seviyesinde sabit kalmıştı. Peki, Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte, bu kritik açıklamanın detayları...
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Enflasyon beklentilerinin azalmaya başladığı bir dönemde, TCMB'nin alacağı kararlar büyük bir merak konusu oldu. Para Politikası Kurulu'nun toplantısı öncesinde, bu kritik kararın piyasalara etkisi ve bilmeniz gerekenler...
Merkez Bankası Faiz Kararı İçin Nefesler Tutuldu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Temmuz 2024 tarihinde toplanarak politika faizine ilişkin kritik kararı verecek. Saat 14.00'te yapılacak açıklama, piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
Ekonomistler Faizlerin Sabit Kalacağını Öngörüyor
Ekonomistlerin genel beklentisi, politika faizinin bu ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde. Ancak asıl merak edilen konu, yıl sonundan önce faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği.
Gözler Faiz Koridoru ve Likidite Fazlasında
Kurulun gündemindeki en önemli maddelerden biri de piyasadaki Türk Lirası fazlalığı olacak. TCMB'nin likidite fazlasını çekmek için yeni adımlar atabileceği ve bu kapsamda faiz koridorunda değişikliğe gidebileceği belirtiliyor.
TEPAV'dan Faiz Koridoru Önerisi
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), faiz koridorunun alt sınırının 2 puan artırılarak yüzde 49'a çıkarılmasını önerdi. TEPAV uzmanları, döviz alımları nedeniyle sistemdeki likidite fazlasının kalıcı hale gelebileceğini ve bu nedenle teknik bir düzenlemeye ihtiyaç duyulabileceğini belirtiyor.
Hatırlatmak gerekirse; faiz koridoru, Merkez Bankası'nın ekonomideki para akışını ve faiz oranlarını dengede tutmak için kullandığı bir araç. Koridorun alt ve üst sınırları, bankaların Merkez Bankası'ndan borç alırken veya borç verirken uygulanan faiz oranlarını belirliyor.
Enflasyon Beklentileri Geriliyor
Öte yandan enflasyon beklentilerinde de gerileme devam ediyor. Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. Temmuz ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,41'den yüzde 2,77'ye yükseldi.
TCMB ise 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıklamıştı.
Moody's'ten Türkiye'ye Kredi Notu Yükseltmesi
Son dönemde Türkiye ekonomisine yönelik olumlu gelişmelerden biri de Moody's'ten geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe birden yükselterek "B3" seviyesine çıkardı. Moody's, not artırımında Türkiye'nin sıkı para politikası duruşunu ve ekonomideki olumlu değişimi gerekçe gösterdi.
TL Mevduatını Destekleyici Adımlar
Son dönemde alınan kararlardan bazıları da TL mevduatını desteklemeyi amaçlıyor. Kur korumalı mevduata uygulanabilecek en düşük faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 35'e indirilirken, döviz kredileri için aylık büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 1,5'e çekildi.
Rezervlerde Rekor Artış
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de son dönemde dikkat çekici bir artış gösterdi. 5 milyar 348 milyon dolarlık artışla 153 milyar 796 milyon dolara ulaşan rezervler, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB'nin Toplantı Takvimi
23 Temmuz'daki toplantının ardından TCMB, 2024 yılı içerisinde şu tarihlerde toplanacak:
📌20 Ağustos
📌19 Eylül
📌17 Ekim
📌21 Kasım
📌26 Aralık
📌2025 yılının ilk PPK toplantısı ise 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
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- Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde? TCMB PPK temmuz toplantısı...
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