Karayolları’na enerji GES’ten! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Karayolları elektriği için GES adımı



VAN'A 2. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPILACAK

Van'da 3,6 megavat kapasiteye sahip ikinci bir santral kurmak için çalışma başlattıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Santralimizin ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu santral ile de yıllık toplam 4 milyon TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" dedi.



"ELAZIĞ'DA GES İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI"

Bakan Uraloğlu, 5 Nisan 2024 tarihinde yapımına başlanan Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali'nde de çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "Elazığ'da kurulumuna devam ettiğimiz Güneş Enerji Santrali'nde sona gelmiş durumdayız. Aladikme Köyü'nde inşa ettiğimiz santralimizi Ağustos ayında hizmete almayı planlıyoruz. 'Bin 231 kilovat peak' gücündeki santral ile yıllık 1 milyon 846 bin 800 kilovat saat enerji üretmeyi ve Kömürhan Tüneli'nin aydınlatma ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali ile de yıllık toplam 6 milyon TL tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.