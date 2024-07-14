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Türkiye'den 6,8 milyon dolarlık pul biber ihracatı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 12:52
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Türkiye’den 6,8 milyon dolarlık pul biber ihracatı

Türkiye, bu yıl geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yılın ilk 6 ayında 6,8 milyon dolarlık pul biber ihracatı yaptı. En çok ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

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