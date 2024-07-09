Türkiye Sigorta’dan rekor büyüme! Geçen yılı katladı: 50,4 milyar TL...





Stratejik ve karlılığı yüksek ürünlerde gelişimlerini yılın ilk altı ayında da sürdürdüklerini aktaran Çakmak, sağlık sigortalarında büyümeye ve güvence sunmaya devam ettiklerini kaydetti. Çakmak, yılın ilk yarısında bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 237 büyüme kaydederek 3,7 milyar lira prim üretimine ulaştıklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yangın, mühendislik, havacılık, nakliyat poliçelerimizle ise ülkemizin değerlerine ve yatırımlarına güvence sunduk. Sektör liderliğini açık ara sürdürdüğümüz yangın ve en güçlü kaslarımızdan biri haline gelen kasko branşlarında verimlilik ve sürdürülebilir karlılık stratejilerimiz doğrultusunda büyüme performansımızı devam ettiriyoruz. Türkiye Sigorta 2024'ün ilk yarısında yakaladığı 50,4 milyar liralık üretim ve büyüme performansını hız kesmeden sürdürmeye devam edecek. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılının sonunda da, hem bireysel hem de ticari segmentteki gelişimimizi sürdürecek, yaygın ve müşteri odaklı satış ve hizmet ağımızı kullanarak sürdürülebilir karlı büyümemizi devam ettireceğiz."