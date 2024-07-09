Emekli maaş zammına dair son kulisler! En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Yeni kök maaş formülünün detayları A Haber’de! İşte konuşulan rakamlar

"Ömer Çelik'in yaptığı açıklamada bize çalışmanın ne olduğunu söylemedi. Yani bu taban aylığı yükselten, herkese seyyanen zam geliyor olabilir, ki burada en adaletli olan kısım da gelen zam üzerine herkese seyyanen bir zam yapılmasıdır."