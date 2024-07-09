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Emekli maaş zammına dair son kulisler! En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Yeni kök maaş formülünün detayları A Haber’de! İşte konuşulan rakamlar

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 09.07.2024 22:59 Güncelleme: 09.07.2024 23:06
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Emekli maaş zammına dair son kulisler! En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Yeni kök maaş formülünün detayları A Haber’de! İşte konuşulan rakamlar

Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaşları zamlı şekilde gelecek hafta hesaplarda olacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet yeni adım attı. Yaklaşık 2 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken detaylar da belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Enflasyon oranları nasıl belirleniyor? Tüm merak edilen soruları A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programın katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman anlattı.Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaşları zamlı şekilde gelecek hafta hesaplarda olacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet yeni adım attı. Yaklaşık 2 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken detaylar da belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Enflasyon oranları nasıl belirleniyor? Tüm merak edilen soruları A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programın katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman anlattı.

Hükümet yüzde 24.73'lük artışa rağmen, kök maaşı düşük olduğu için zamdan yararlanamayacak olan 1.8 milyon emekli için çalışma başlattı ve son hazırlıklar yapılıyor.

Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Enflasyon oranları nasıl belirleniyor? Tüm merak edilen soruları A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programın katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman anlattı. İşte merak edilenlerin cevapları;

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ALİ DUMAN

"Şu an emeklilerimiz e-devlet üzerinden maaşlarını öğrenmeye kalksalar güncel bir sonuçla karşılaşamazlar çünkü bir hesaplama söz konusu ve güncelleme yapılıyor. Fakat sonuç olarak temmuz ayında zamlı emekli maaşı alınacak."

"Emeklilere yılbaşında da 3 defa zam geldi vatandaşların talebi ve dengeyi sağlamak adına. Ama bu taban aylık ile kök maaş arasında büyük bir sistemsel problem var. Meselenin sıkıntılı tarafı 8 bin TL alan emeklinin maaşı 10 bin TL'de kalıyor."

"Ömer Çelik'in yaptığı açıklamada bize çalışmanın ne olduğunu söylemedi. Yani bu taban aylığı yükselten, herkese seyyanen zam geliyor olabilir, ki burada en adaletli olan kısım da gelen zam üzerine herkese seyyanen bir zam yapılmasıdır."

"Kök aylıklar taban aylıkların seviyesine yükseltilirse her zam geldiğinde vatandaş hakkını alacak.Seyyanen zam her emekliye verilerek aradaki fark kapatılmalı.Sosyal bir devlet ülkesiyiz ve sosyal yapıların önem kazandığı kazancın eşit yapılar şeklinde dağıtalacağını savunan bir ülkede yaşıyoruz."

"Asıl meselelerden biri de fahiş zam artışı. emekliye zam yapıldı diye neden mahalledeki bakkal fiyatları arttırıyor? Bakıyoruz emekli maaşları yüzde 25 artmış bazı kendini bilmezlerde direkt yüzde 25 zam yapıyor."

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