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Çinli SWM Motor'dan Türkiye'de üretim başvurusu! Kapasitesi en az 50 bin olacak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 06:30 Güncelleme: 08.07.2024 08:02
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Çinli SWM Motor’dan Türkiye’de üretim başvurusu! Kapasitesi en az 50 bin olacak

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden Shineray Group bünyesinde bulunan SWM Motor, Türkiye'de üretim yapabilmek için başvurularını tamamladı. Şirket, global büyüme stratejisi merkezlerinden biri olarak Türkiye'yi belirlerken; yıllık 50 binin üzerinde üretim kapasiteli bir tesis üzerinde çalıştıkları belirtildi.

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