En düşük emekli maaşına zam kararı! Emekli maaşlarında yeni düzenleme yapılacak! Kulislerde konuşulan rakam A Haber’de...

YENİ DÜZENLEME YOLDA



Bunların durumunun ne olacağı konusunda sorular gündemdeyken bir yeni düzenleme için hazırlık yapıldığı belli oldu.

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.

AK Parti yönetiminin hazırlık çalışmasını Başkan Erdoğan ile de paylaşılacak. Bu adım için bir yasa gerekiyor. Bu yasa çalışması Meclis'te yürütülürken kesin rakam belli olacak.