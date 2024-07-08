En düşük emekli maaşına zam kararı! Emekli maaşlarında yeni düzenleme yapılacak! Kulislerde konuşulan rakam A Haber'de...
Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaşları zamlı şekilde gelecek hafta hesaplarda olacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet yeni adım attı. Yaklaşık 1.8 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken detaylar da belli oldu. Kulislerde konuşulan ilk rakamı A Haber editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında paylaştı. İşte detaylar...
Memur ve emeklilerinin zamlı maaşları gelecek hafta hesapları yatmaya başlayacak.
ZAM ORANI BELLİ OLDU
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak.
Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.
DÜZENLEME YAPILMAZSA AYNI RAKAMI ALACAKLAR
Yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak. Yaklaşık 1,8 milyon emekli temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.
YENİ DÜZENLEME YOLDA
Bunların durumunun ne olacağı konusunda sorular gündemdeyken bir yeni düzenleme için hazırlık yapıldığı belli oldu.
AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.
AK Parti yönetiminin hazırlık çalışmasını Başkan Erdoğan ile de paylaşılacak. Bu adım için bir yasa gerekiyor. Bu yasa çalışması Meclis'te yürütülürken kesin rakam belli olacak.
KULİSLERDEKİ RAKAM 12 BİN TL
A Haber editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında yaptığı açıklamada "Nihai rakam Meclis çalışmalarında belli olacak ancak ilk planın en düşük emekli maaşının şu an için 12 bin TL olması yönünde olduğunu da özellikle vurgulamış olalım." ifadelerini kullandı.
KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINDI
Fidanverdi, "Konunun son Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmiş olduğunu bizler biliyoruz. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bu konuyu detaylı bir şekilde Kabine Toplantısı'nda bir sunum yaparak Başkan Erdoğan'a sunmuş olduğunu ifade etmiş olalım." şeklinde konuştu.
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