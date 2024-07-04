Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan flaş enflasyon açıklaması: Sıkı duruşa devam

"SADECE HAZİRAN ENFLASYON VERİSİYLE ÇIKARIM SAĞLIKLI OLMAZ"

"Talepte dengelenme belirtileri ortaya çıkıyor" diyen Karahan bunun fiyatlara da yansımaya başladığını gördüklerini söyledi ancak tek bir veri üzerinden çıkarım yapmadıklarına dikkat çekti.

"Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" diyen Karahan "Merkez bankası kararlılığı ve ihtiyatı ile hareket ediyoruz" dedi.