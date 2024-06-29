Petrol işçilerini yakından ilgilendiriyor! Çalışma saatlerine düzenleme

24 SAATTE 2 İŞÇİ POSTASI OLABİLECEK

Buna göre turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetinin yanı sıra artık petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde de çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.