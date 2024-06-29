Bakan Şimşek'ten FATF mesajı: Türkiye'nin gelecek dönem vizyonunu anlattık
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye yatırım çekmek için düzenlediği çalışmalar kapsamında temaslarına devam ediyor. Asya'daki ilk yatırımcı toplantısında yatırımcılar ve reel sektör temsilcileriyle bir araya gelen Şimşek, Singapur’da verimli temaslarda bulunduklarını belirterek "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık." açıklamasında bulundu.
Bakan Şimşek, Singapur'da yatırımcılar ve reel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, orta vadeli programın (OVP) olumlu sonuçlarını sundu.
DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Devlet Başkanı Tharman Shanmugaratnam ve hem Başbakan hem mevkidaşı olan Lawrence Wong ile potansiyel işbirliklerini görüşen Şimşek, Mali Eylem Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısına da katıldı. Toplantıda kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin gelecek dönem vizyonunu anlattı.
Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Singapur'da verimli temaslarda bulunduk.Kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine istikrar ve reform programımızın olumlu sonuçlarını sunduk.
Devlet Başkanı kıymetli dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong (@LawrenceWongST) ile dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up'ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık.
Mali Eylem Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık."
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