Bakan Şimşek’ten FATF mesajı: Türkiye’nin gelecek dönem vizyonunu anlattık

DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Devlet Başkanı Tharman Shanmugaratnam ve hem Başbakan hem mevkidaşı olan Lawrence Wong ile potansiyel işbirliklerini görüşen Şimşek, Mali Eylem Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısına da katıldı. Toplantıda kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin gelecek dönem vizyonunu anlattı.