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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 14:33
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 518 lira olarak belirlendi.

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