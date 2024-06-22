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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan vergi paketi ile ilgili flaş açıklama

AA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 14:35
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan vergi paketi ile ilgili flaş açıklama

Tatil sonrası Meclis'e gelmesi beklenen vergi paketi çalışmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklamada bulundu. Yılmaz, çalışmaların tamamlanarak resmi bir teklif niteliği kazanmadan önce yapılan tüm yorumların spekülasyondan öteye geçemeyeceğine dikkat çekti.

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