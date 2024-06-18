Altın, dolar ve euroda son durum ne? Yukarı yönlü hareket başladı! Yatırımcılar bu seviyelere dikkat

Ons altın güne 2319 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2317 dolar, en yüksek de 2325 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2321 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2445 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2441 lira, en yüksek de 2454 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2449 liradan işlem geçiyor.