Altın, dolar ve euroda son durum ne? Yukarı yönlü hareket başladı! Yatırımcılar bu seviyelere dikkat
Türkiye'de piyasalar Kurban Bayramı tatili nedeniyle araya girerken, küresel piyasalarda ise işlemler devam ediyor. Altın, dolar ve euroda son günlerde yukarı yönlü hareket başlarken; dolar güçlenerek 32,80 TL bandını çıktı.
Türkiye uzun Kurban Bayramı tatilindeyken yurt dışı piyasalarda işlemler devam ediyor. Altın fiyatları dolar kuru nedeniyle hafif yükseliş gösterdi.
ABD Merkez Bankası'nın faize ilişkin net bir düşüş patikası ortaya koymaması altın fiyatlarında sınırlı harekete neden oluyor.
Ons altın güne 2319 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2317 dolar, en yüksek de 2325 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2321 dolardan işlem görüyor.
Gram altın güne 2445 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2441 lira, en yüksek de 2454 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2449 liradan işlem geçiyor.
DOLARDA GÜÇLENME VAR
Dolar kurunda 32.30 lira seviyelerinden 32.8764 liraya kadar yükseliş yaşandı. İç piyasanın kapalı olmasından dolayı da yükseliş gerçekleşiyor. Dolar güne 32.7988 liradan başladı. Gün içinde en düşük 32.7514 lira, en yüksek de 32.8644 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 32.8151 liradan el değiştiriyor.
EURO DA 35 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKTI
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası güç kaybeden euro, Kurban Bayramı'nda güç kazandı. Euro güne 35.2399 liradan başladı. Gün içinde en düşük 35.1351 lira, en yüksek de 35.4163 lirayı gördü. Şu sıralar euro 35.2046 liradan alıcı buluyor.
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