Yusufeli Merkez Viyadüğü trafiğe açılıyor! Seyahat süresi 25 dakika birden kısalacak...

"VATANDAŞLAR HEM ZAMANDAN HEM YAKITTAN TASARRUF EDECEK"

Yusufeli Barajı ve HES ile kapanan vadi güzergâhındaki yolların yerine yeniden inşa edilen karayolunda iki yakayı birleştiren Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün trafiğe açılması ile birlikte Yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arasındaki 16,2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini de kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yusufeli merkezden Artvin'e gidiş-geliş süresini 25 dakika kısaltan viyadüğümüz ile vatandaşlar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf yaparak konforlu bir şekilde seyahat edecek." dedi.