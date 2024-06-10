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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari açık mesajı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten cari açık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açığın nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldiğini belirterek, "Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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