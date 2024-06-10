Gram altında bu seviyeye dikkat! Altın ve borsada düşüş sürecek mi? İşte kritik tahminler...
2024 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarından olan altın ve borsada son günlerde sert düşüşler yaşanıyor. Gram altın fiyatı cuma günü yüzde 3'ün üzerinde düşüşle uzun zaman sonra ilk kez 2400 TL'nin altına geriledi. Borsada da yükseliş trendi 2 haftadır yerini düşüşe bıraktı. Peki altın ve borsada gelecek tahminleri neler? Gram altın için kritik seviye ne kadar? İşte detaylar...
Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın fiyatları, cuma günü son zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti. Gram altın fiyatları 2400 liranın altını test etti. 21 Mayıs'ta 11 bin puan barajını aşarak tarihi zirve yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise son 2 haftayı üst üste düşüşle kapattı. Endeks geri çekilmenin etkisi ile 10 bin puan barajına yaklaştı. Peki altın ve borsadaki düşüş neden yaşandı? Piyasalardaki oynaklık neden oldu? Borsa ve altın için gelecek tahminleri neler? İşte detaylar...
ABD'de mayıs ayında açıklanan tarım dışı istihdam rakamları, 272 bin ile ekonomist beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşti. Bu güçlü ekonomik gösterge, Fed'in faiz indirimleri konusunda daha ihtiyatlı davranabileceği sinyallerini verdi ve finans piyasalarında önemli dalgalanmalara neden oldu. Özellikle ons altın fiyatları, beklenen 2293 dolar seviyelerine sert bir düşüş yaşadı. Ons altının fiyat hareketleri, gram altın ve borsa üzerindeki etkileri neler?
ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ
Mayıs ayında açıklanan yüksek istihdam rakamları, ABD ekonomisinin beklenenden daha sağlam olduğuna işaret etti. Fed'in para politikasını gevşetme ihtimalinin azalmasıyla, yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altından çıkış yapmaya başladılar. Bunun sonucunda ons altın fiyatları, kısa sürede 2293 dolara kadar geriledi.
GRAM ALTIN: DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?
Ons altındaki sert düşüş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da etkiledi. Ancak, 2367 lira gibi kritik bir destek seviyesi bulunan gram altının, bu seviyeleri aşağı yönde kırması beklenmiyor. Analistler, ons altında 2290 doların önemli bir destek noktası olduğunu ve bu seviyelerde bir tepki alımı olabileceğini öngörüyorlar.
BORSADA İŞLEM VERGİSİ SPEKÜLASYONLARI
Türkiye finans piyasalarında, borsaya işlem vergisi getirileceği yönündeki spekülasyonlar gündemde kalmaya devam ediyor. Günlük işlem hacmi yüksek olan yatırımcıları olumsuz etkileyebilecek bu gelişme, piyasalarda belirsizliği artırıyor. Şimdilik, borsanın 10 bin puan seviyesinin altını test etme ihtimali yüksek görünüyor.
PİYASALARIN VOLATİLİTESİ VE YATIRIMCI STRATEJİLERİ
Yüksek volatilite, yatırımcıların kararlarını zorlaştırmakta ve riskleri artırmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, mevduat hesapları gibi daha güvenli varlıklara yönelmek, bu dönemlerde yatırımcıların zararlarını minimize etmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, piyasa sinyallerine dikkatli bir şekilde yaklaşmak ve aşırı düşüşlerde alım yaparak portföyü çeşitlendirmek önem taşımaktadır.
ALTINDA KRİTİK SEVİYE
Özellikle 2400 liranın altındaki geri çekilmeler, yeni alım fırsatları yaratabilir. Yatırımcıların bu seviyelerde dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.
UZUN VADEDE ALTIN VE BORSA BEKLENTİLERİ
Uzun vadede, gram altının 2500 liranın üzerine çıkması beklenirken, borsa için de benzer bir toparlanma öngörülüyor. Ancak, bu toparlanmanın sağlanabilmesi için küresel ekonomik sinyallerin ve iç piyasa dinamiklerinin destekleyici olması gerekiyor.
YATIRIMCILARA "DİKKATLİ OLUN" TAVSİYESİ
ABD'deki güçlü istihdam rakamları, küresel piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Ons altında yaşanan sert düşüşler ve borsada yaşanabilecek potansiyel işlem vergisi uygulamaları, yatırımcılar için yeni stratejilerin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde, piyasa volatilitesinin yüksek olması beklenirken, yatırımcıların daha dikkatli ve stratejik hareket etmeleri önerilmektedir.
*Not: Bu haber herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.
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