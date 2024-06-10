Gram altında bu seviyeye dikkat! Altın ve borsada düşüş sürecek mi? İşte kritik tahminler...

Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın fiyatları, cuma günü son zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti. Gram altın fiyatları 2400 liranın altını test etti. 21 Mayıs'ta 11 bin puan barajını aşarak tarihi zirve yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise son 2 haftayı üst üste düşüşle kapattı. Endeks geri çekilmenin etkisi ile 10 bin puan barajına yaklaştı. Peki altın ve borsadaki düşüş neden yaşandı? Piyasalardaki oynaklık neden oldu? Borsa ve altın için gelecek tahminleri neler? İşte detaylar...

ABD'de mayıs ayında açıklanan tarım dışı istihdam rakamları, 272 bin ile ekonomist beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşti. Bu güçlü ekonomik gösterge, Fed'in faiz indirimleri konusunda daha ihtiyatlı davranabileceği sinyallerini verdi ve finans piyasalarında önemli dalgalanmalara neden oldu. Özellikle ons altın fiyatları, beklenen 2293 dolar seviyelerine sert bir düşüş yaşadı. Ons altının fiyat hareketleri, gram altın ve borsa üzerindeki etkileri neler?