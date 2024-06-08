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Eski hükümlüler açılan kurslarla iş sahibi oluyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Eski hükümlüler açılan kurslarla iş sahibi oluyor

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, yükümlülerin topluma kazandırılması çalışmaları kapsamında forklift operatörlüğü kursu açıldı.

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