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Aşırı sıcak kavun, karpuz, biber ve domatesleri yaktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Aşırı sıcak kavun, karpuz, biber ve domatesleri yaktı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, aşırı sıcaktan dolayı 50 dönüm kavun tarlasının kuruduğunu belirterek, “Adana'nın tamamında kavun, karpuz, biber ve domates kalmadı. Diğer ürünlerde de zarar oluştu” dedi.

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