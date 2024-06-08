Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "dezenflasyon" açıklaması: Sürece giriyoruz

"DEZENFLASYON DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Programımızın ilk yılı bütçe ve dış denge bakımından başarılı bir şekilde tamamlandı. 'Geçiş süreci' ile oluşturduğumuz sağlam zeminde dezenflasyon dönemine giriyoruz. Para ve maliye politikaları ile yapısal reform gündemimizi bütüncül bir çerçevede planladık ve etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uyguluyoruz. Üretim ve ihracat odaklı dengeli büyüme ile dezenflasyon sürecine destek olmayı sürdüreceğiz."