Çiftçilere müjde! Bakanlık duyurdu: 5 milyar TL'lik destek ödemeleri bugün hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 milyar 93 milyon 213 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı destekleme ödemesinin detaylarını da paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 5 milyar 93 milyon 213 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına dünden itibaren aktarılmaya başlandı.
ÖDEME DETAYLARI
Bakanlığın paylaşımında söz konusu destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi. Bu kapsamda, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 4 milyar 539 milyon 601 bin lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 492 milyon 697 bin 73 lira, düve alım desteği için 47 milyon 590 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 35 bin 638 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 3 milyon 680 bin 300 lira, mazot ve gübre desteği için 608 bin 989 lira ödeme gerçekleştiriliyor.
KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE
Yağlı tohumlu bitkiler desteği ile hububat-baklagil ve dane mısır desteği ödemeleri çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılıyor.
Kimlik numarasının son hanesi 0-2-4, vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlara dünden itibaren ödemeleri yapıldı. Kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 6-8 olanlar için ödemeler 14 Haziran Cuma günü saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek. Diğer destekler ise tek parça olarak dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mourinho Galatasaray’a ilk çalımını attı! Fred’in yanına kaplan geliyor
- Yassıçemen Savaşı sorusu nedir, cevabı ne? YKS TYT Yassıçemen savaşı hangi devletler arasında yapıldı?
- Resmi heyet, Türk tarihi, meydan nasıl yazılır? TDK meydan isimleri büyük mü, küçük mü yazılır? 2024 TYT SORULARI
- YKS Güneş Gülü sorusu nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu!
- Türkiye Selçuklularına Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk Beyliği hangisidir?
- Beşbıyık, Bülbül yuvası, Yok oluş doğru yazımı nedir? Kavuniçi, Cırcır böceği TDK yazılışı... YKS 2024'te çok konuşuldu
- TYT A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | osym.gov.tr YKS-TYT cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye'nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek? Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?
- FB başkanlık seçimi saati 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongre takvimi...
- TYT puanı kaç yıl geçerli olacak? 2023 YKS puanı geçerlilik süresi | 2024 AYT, TYT puanı seneye kullanılır mı?
- YKS 2024 TYT 2-4 yıllık bölüm puanları | 150 240 270 300 puanla hangi üniversiteye giderim? YKS tercih tablosu: Başarı sıralaması...
- TYT 45 55 60 65 70 85 90 net kaç puan eder? 2024 TYT PUAN HESAPLAMA: 250 300 400 420 450 puan için kaç net gerekiyor?