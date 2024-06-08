Çiftçilere müjde! Bakanlık duyurdu: 5 milyar TL’lik destek ödemeleri bugün hesaplarda

ÖDEME DETAYLARI

Bakanlığın paylaşımında söz konusu destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi. Bu kapsamda, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 4 milyar 539 milyon 601 bin lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 492 milyon 697 bin 73 lira, düve alım desteği için 47 milyon 590 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 35 bin 638 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 3 milyon 680 bin 300 lira, mazot ve gübre desteği için 608 bin 989 lira ödeme gerçekleştiriliyor.