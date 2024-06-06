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Köylülere gölet desteği

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Köylülere gölet desteği

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde 8 bin dönüm kıraç araziyi sulayacak olan göletin yapımında son aşamaya gelindi.

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