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Kızıltepe Ovası'nda buğday hasadı verimli geçiyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Kızıltepe Ovası’nda buğday hasadı verimli geçiyor

Mardin'in Kızıltepe Ovası'nda yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda buğday hasadı başladı. Yağışlı geçen dönemin ardından sulu buğdayda verim artışı çiftçinin yüzünü güldürdü.

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