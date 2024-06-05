Perakende fiyatlara müdahale eden firmalara ceza yağdı! Rekabet Kurulu isimleriyle paylaştı...
Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada CHI, BioSilk, Plex markaları ile saç bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren CHI Kozmetik İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ’nin kendisinden ürün alıp yeniden satan şirketlerin perakende fiyatlarına müdahale ederek kanunları ihlal ettiği belirtildi. Bu firmalara toplam 93.776,19 TL ceza kesildi. İşte detaylar...
Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada kendisinden ürün alıp yeniden satan şirketlerin perakende fiyatlarına müdahale eden firmalara yüklü miktarda para cezası kesildiği duyuruldu.
İşte Rekabet Kurulu'nun o açıklaması:
CHI Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ (CHI Kozmetik) hakkında alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular; - CHI Kozmetik'in özellikle e-ticaret satış kanalı üzerinden satış yapan yeniden satıcılarının fiyatlarını sıkı sıkıya takip ettiğini, - CHI Kozmetik tarafından belirlenen liste fiyatlarından düşük fiyata ürün satan yeniden satıcılara açık bir şekilde müdahale edildiğini, - E-ticaret platformlarında ürün satışı yapan yeniden satıcıların liste fiyatlarına uymaması durumunda mağaza kapama ya da mağaza yetkisinin geri alınması gibi yaptırım mekanizmalarının bir tehdit unsuru olarak öne sürüldüğünü ve uygulamaya koyulduğunu,
Dolayısıyla CHI Kozmetik tarafından sistematik bir şekilde yeniden satıcıların fiyatlarının kontrol altında tutulmaya çalışıldığı, fiyatlara yapılan müdahalelerin münferit davranışlar olmayıp teşebbüsün genel politikası niteliğinde olduğunu ortaya koymuştur. Rekabet Kurulunun 21.05.2024 tarihli ve 24-23/549-232 sayılı kararıyla; - CHI Kozmetik'in alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine, - Söz konusu uygulamaların 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile öngörülen grup muafiyetinden yararlanamadığına, anılan uygulamalara bireysel muafiyet de tanınamayacağına, - Bu nedenle, CHI Kozmetik'e aynı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası uyarınca 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 93.776,19-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.
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