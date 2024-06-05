Türkiye’nin en değerli markaları listesine THY ve TOGG damgası





İlgüner, cari açık üzerinde olumlu etkisi olması gereken değerli markalar için 20'nci yılına giren ve 384 markanın dahil olduğu "Turquality" çabalarının henüz yeterli olmadığını dile getirerek, kazandıran ihracat için, özel ve kamu tüm tarafların eşgüdümlü hareket etmesi gerektiğini vurguladı.



Muhterem İlgüner, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye Marka Ofisi tarafından başlatılan "Türkiye" markası girişiminin bu amaçla bütünleşik strateji ve politikalar üretme sürecini etkin kılacağını sözlerine ekledi.



Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2024 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

2024 sıra 2023 sıra Marka İş Kolu 2024 marka değeri 1 1 Türk Hava Yolları Hava Yolu 1.985 2 2 Arçelik Dayanıklı Tüketim 1.265 3 3 Vestel Dayanıklı Tüketim 917 4 5 İş Bankası Banka 859 5 4 Garanti BBVA Banka 831 6 8 Ford Otosan Otomotiv 816 7 7 Ziraat Bankası Banka 665 8 11 Yapı Kredi Banka 596 9 12 LC Waikiki Hazır Giyim 542 10 10 Akbank Banka 532 11 9 Turkcell Telekomünikasyon 314 12 19 Vakıfbank Banka 290 13 17 Halkbank Banka 281 14 20 Anadolu Efes Alkollü İçecek 277 15 16 Ülker Gıda 242 16 6 Bim Perakende 235 17 14 Petrol Ofisi Akaryakıt 221 18 13 Migros Perakende 195 19 25 Şişecam Kimya 186 20 Yeni TOGG Otomotiv 182