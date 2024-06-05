Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan asgari ücrete ek zam açıklaması! 500 TL ve 1000 TL’lik banknot gelecek mi?

SERMAYE ARTIŞI DA GELİYOR

Bunun, dünyanın her yerinde politika faiziyle yapıldığını, kendilerinin de benzer bir program işlediklerini anlatan Karahan, "Son 1,5 ayda rezervlerdeki iyileşmeye bakarsak bunun üçte birinin yurt dışı kaynaklı olduğunu görüyoruz. Geri kalan üçte biri bireysellerin döviz mevduatlardan Türk lirasına, diğer üçte biri de ihracat gelirleri ve kurumlarımızın Türk lirasına dönmesinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Karahan, Türkiye'nin cari açıkta finansman problemi olmadığını vurgulayarak, "Bizim sıcak paraya, bu şekilde, bu anlamda ihtiyacımız yok. Talebi soğutmak, beklentileri düzeltmek ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı düzeltmek için yapmamız gereken faiz artışının yan etkisi olarak sermaye artışı da geliyor." dedi.

"PARA POLİTİKASI KARARLARINI ALIRKEN RESMİ ENFLASYON VERİLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ"

Karahan, sadece rezervlerdeki iyileşmenin önemli olmadığını, kalıcı bir şekilde tek hanelere düşmesi ve daha sonra yüzde 5'e inmesinin kalıcı başarı için oldukça kritik olduğunu söyledi.

"TÜİK'İN VERİLERİ TUTARLI"

Enflasyon hedeflerinin belirlenme sürecini anlatan Karahan, birçok varsayımın girdiği bir modelin olduğunu, bunlar ışığında enflasyon görünümünün ortaya çıktığını belirtti. Karahan, "Tek bir sayıda değil. 'Yüzde 38 diyoruz' ama etrafında bir band var. Birtakım varsayımlar var. Şu anda risklere baktığımızda yukarı yönlü risklerin ağır bastığını görüyoruz. Şu anda enflasyon hedefimizin gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Her gelen veriyle birlikte tekrar gözden geçiriyoruz. Ara hedef çerçevesinde politika duruşumuzu belirliyoruz." diye konuştu.

Karahan, TÜİK'in Eurostat'ın koyduğu uluslararası standartlara uygun hareket ettiğini, metodolojisinin net olduğunu ifade ederek, "Biz de TCMB bünyesinde piyasadan fiyat topluyoruz. Diğer varsayımlarla birleştirerek belli tahminlerde bulunuyoruz. Bizim verilerimizle TÜİK'in verilerinin tutarlı olduğunu düşünüyoruz. Para politikası kararlarını alırken resmi enflasyon verilerini dikkate alıyoruz. İTO'nun verilerini de kıymetli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.