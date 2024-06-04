Merkez Bankası’ndan enflasyon için yıl sonu tahmini: Yüzde 38’e gerilemesini bekliyoruz

KARTLA YAPILAN HARCAMALAR DÜŞÜYOR

Başta kırmızı et olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış lokanta-otel fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Kartla yapılan harcamaların artış oranında belirgin bir yavaşlama görüyoruz. Arz koşulları talep koşullarına kıyasla daha ılımlı bir seyir izliyor. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlıyor.

KONUT FİYATLARINDA YAVAŞLAMA

İç talep ve üretime ilişkin görünüm, toplam talep koşullarının enflasyonist bir düzeyde seyrettiğine işaret ediyor. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde toplam ticari kredi büyümesinde bir dengeleme bekleniyor. Dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışlarının yavaşlaması bekleniyor.