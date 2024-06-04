Merkez Bankası'ndan enflasyon için yıl sonu tahmini: Yüzde 38'e gerilemesini bekliyoruz
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yaptığı açıklamada ekonomideki gelişmelere yönelik önemli mesajlar verdi. Bakan Karahan enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 38'e düşebileceğini belirtirken "Yılın ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını ve cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyon görünümünde bozulmaya imkan vermeyeceğiz" dedi. İşte detaylar...
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yaptığı açıklamada "Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Karahan'ın açıklamaları:
ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜN BOZULMASINA İZİN VERMEYİZ
Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha temkinli şekilde faiz indirimlerine gidecekleri yönündeki beklentiler güçlendi. Yılın ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını ve cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını ve cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyon görünümünde bozulmaya imkan vermeyeceğiz.
KARTLA YAPILAN HARCAMALAR DÜŞÜYOR
Başta kırmızı et olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış lokanta-otel fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Kartla yapılan harcamaların artış oranında belirgin bir yavaşlama görüyoruz. Arz koşulları talep koşullarına kıyasla daha ılımlı bir seyir izliyor. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlıyor.
KONUT FİYATLARINDA YAVAŞLAMA
İç talep ve üretime ilişkin görünüm, toplam talep koşullarının enflasyonist bir düzeyde seyrettiğine işaret ediyor. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde toplam ticari kredi büyümesinde bir dengeleme bekleniyor. Dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışlarının yavaşlaması bekleniyor.
PARASAL SIKIŞMA OLUMLU YANSIYOR
Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, stabilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız. Parasal sıkılaşma süreci rezervlere olumlu yansımaktadır. Türkiye'ye yönelik portföy girişleri ivme kazanmıştır. Tahvil getiri eğrisi parasal duruşla uyumlu şekillenmektedir. TL mevduat payı artmaya devam etmektedir. Tüketici kredi büyümesi zayıflamaktadır. Miktarsal sıkılaşma ile fazla likidite sterilize edilmektedir.
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