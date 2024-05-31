Hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 30 milyon TL'lik ödeme yapıldı
Milyonlarca çiftçiyi yakından ilgilendiren haberi Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Her ay çiftçilere yapılan destek ödemeleri ile üretim ve tarım destekleniyor. Bakanlık 30 milyon 54 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu ve diğer destek ödemesinin detaylarına ilişkin açıklama da bulundu. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 milyon 54 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara yatırıldığını aktardı. Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.
30 MİLYON TL'LİK ÖDEME YAPILDI
Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.
DİĞER DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.
Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme gerçekleştirilecek.
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