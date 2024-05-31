Hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 30 milyon TL’lik ödeme yapıldı

DİĞER DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme gerçekleştirilecek.