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Batman'da mercimek çiftçinin yüzünü güldürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Batman’da mercimek çiftçinin yüzünü güldürdü

Batman’ın Gercüş ilçesinde hasadına başlanan mercimek, alınan verimle çiftçinin yüzünü güldürdü.

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