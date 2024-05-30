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Bakan Mehmet Şimşek'ten dış ticaret verileriyle ilgili değerlendirme

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Bakan Mehmet Şimşek’ten dış ticaret verileriyle ilgili değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret istatistikleri ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, dış ticaret açığının geçici olarak yükseldiğini söyleyerek "Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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