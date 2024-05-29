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Borsa güne yükselişle başladı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 10.693,02 puandan başladı. Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 artışla 10.677,49 puanla tamamladı.

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