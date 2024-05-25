Milyonlarca emekliye en az 13 bin TL! Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak
Milyonlarca emekli gözünü Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyeye çevirirken, maaşların erken hesaplara yatırılması da gündeme geldi. İkramiye ile birlikte maaşların da hesaba yatırılmasıyla birlikte emeklilerin cebine en az 13 bin TL girecek. Peki ikramiye ve maaşı kim ne zaman alacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi yaklaşırken, ödeme takvimiyle birlikte bir erken maaş müjdesi de bekleniyor. Böylece emekliler bayrama hem ikramiyeleri hem aylıkları cebinde girebilecek. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor.
15 Haziran da arife günü. İkramiyenin bayramdan önce ödenmesi gerektiği için, büyük ihtimalle 10-14 Haziran tarihleri arasında hak sahiplerine paraları yatırılacak. Bu kapsamda emeklilere 3 bin lira ikramiye verilirken; dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara aylık oranları üzerinden hesaplama yapılarak ödeme yapılacak.
Aylık oranı yüzde 75 olana 2 bin 250, yüzde 50 olana bin 500, yüzde 25 olana 750 lira bayram ikramiyesi yatırılacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye izin veren dosya baz alınarak ikramiye yatırılacak. İkramiye tarihleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilirken, aynı dönemde emeklilere erken maaş verilmesi de söz konusu olabilecek.
SSK emeklilerinin aylık ödemelerinin ise normalde 17 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da tamamlanması gerekiyor. Ancak bazı SSK emeklilerinin aylık ödeme günleri bayrama denk geliyor. Bu nedenle ödemeler erken yapılabilecek. Tabii bu erken ödemenin sadece bu emeklilerle sınırlı kalmayıp, tüm emeklileri de kapsaması mümkün.
İKİ ÖDEME BİRDEN
Eğer böyle bir karar alınırsa, emekliler Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeleriyle birlikte erken aylık ödemelerini de alabilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Haziran ayında yapılması gereken aylık ödemelerini, memur emeklileri de Temmuz başında verilecek aylıklarını Kurban Bayramı öncesinde hesabında görebilecek. Bu ödemeler de büyük ihtimalle 10-14 Haziran'da yapılacak.
İŞLEMİ YETİŞMEYENLER...
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde olduğu ayda emekli aylığı alıyor olmak gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.
Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesinden, mevcut hak sahiplerinin yanı sıra Mayıs ayı sonuna kadar aylık başvurusunda bulunanlar da yararlanacak. Bu kişiler aylık bağlama işlemleri tamamlanınca bayram ikramiyelerini alacak. Aylık bağlama işlemleri tamamlananlara belirlenen maaş gününe göre aylık farkı, aylık ve ikramiye ödemesi yapılacak.
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