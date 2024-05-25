Milyonlarca emekliye en az 13 bin TL! Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak





SSK emeklilerinin aylık ödemelerinin ise normalde 17 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da tamamlanması gerekiyor. Ancak bazı SSK emeklilerinin aylık ödeme günleri bayrama denk geliyor. Bu nedenle ödemeler erken yapılabilecek. Tabii bu erken ödemenin sadece bu emeklilerle sınırlı kalmayıp, tüm emeklileri de kapsaması mümkün.