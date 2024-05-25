Milyonlarca çalışan anneye izin müjdesi! Destekler artacak | Masada hangi konular var?
Son yıllarda doğum oranında yaşanan azalma, AK Parti MKYK'da da ele alındı. Kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmaları için gerekli adımların atılması ve destek verilmesi kararlaştırıldı. Doğum izninin artırılması ve yarı zamanlı çalışma hakkına kadar pek çok konu masada...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında, "TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe verici. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak tanımladığı nüfusun erimesi konusu, AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da tartışıldı, çözüm önerileri sunuldu.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre çalışan kadınların çocuk yapma konusundaki endişe ve talepleri toplantıda değerlendirildi. Kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmaları için hükümetin gerekli destekleri verip adım atması kararlaştırıldı.
1 YILLIK İZİN TALEBİ
Kadın çalışanların çocuk planlarını ertelediklerinin ya da çocuk yapmaktan vazgeçtiklerinin altını çizen bir MKYK üyesi, özellikle doğum sonrası izinlerle ilgili kadınların taleplerini dile getirdi.
MKYK üyesi konu ile ilgili şunları söyledi: "4 aylık doğum izni çok az, kadınların çocukları 5-6 yaşına gelene kadar yarı çalışma / evden çalışma ile desteklenmeleri ve bu duruma kaynak ayrılması gerekiyor. 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme getirilmeli ve adım atılmalı."
"DESTEK VERİRİZ"
Talepler üzerine söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılacak her adımı yüzde 100 desteklediklerini ifade etti. "Maliye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyen Bakan Şimşek, "Özel sektör de sürece dâhil edilmeli. Kaynak aktarımı konusunda bir problem olmaz. Özel sektörü destekleriz" ifadesini kullandı.
GENİŞ AİLELER AZALIYOR
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, önceki gün AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmet Koç, "Doğum hızı çok ciddi şekilde düştü. Eğilim devam ederse 2040-2050'de nüfusumuzun 94 milyona ulaşıp orada duran yapıya kavuşacağını öngörüyoruz. 3 çocuklu aileler yaygındı ama artık 2 çocuklu aileler bile azalmaya başladı" dedi.
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