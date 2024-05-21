Yüzde 25 zam sınırı kalkınca kiralar nasıl artacak? Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 1 Temmuz’da bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz gün katıldığı bir TV programında 'yüzde 25 zam sınırlaması sürecek mi?' sorusuna cevap verdi. Bakan Şimşek, "Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası tarafından yakın zamanda yapılan bazı açıklamalarda da yüzde 25 zam sınırının uzatılmayacağına yönelik sinyaller gelmişti.