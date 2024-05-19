İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Uzmanı ’2 ay içerisinde’ diyerek uyardı

ARAÇ ALACAKLAR ŞİMDİ TAM ZAMANI

Araç alımlarımda düşüş olduğunu belirten Başkanı Yıldırım, "Banka kredilerinden dolayı düşüşlerin olması normaldir. Önümüzdeki 2 ay içerisinde araç fiyatları yükselip, düşebilir. Araç alacak kişiler eğer araç alacaklarsa tam zamanı." dedi. Yıldırım, "İhtiyacı olan zaten araç alıyor. Piyasaların canlanması insanların çevresine göredir. Çevresi olan arkadaşlarımız zaten araç almada veya satmada bir sorun yaşamıyor." diye konuştu ve ardından şöyle devam etti: