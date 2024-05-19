İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Uzmanı '2 ay içerisinde' diyerek uyardı
Son dönemlerde dalgalanmaların yaşandığı ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluk devam ediyor. Yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaş ikinci el otomobil alırken iki kez düşünüyor. Piyasayı değerlendiren Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, geçen seneye oranla araç fiyatlarında bir değişiklik olmadığını söyledi ve araç alacak vatandaşlara uyarıda bulundu. Yıldırım, araç almak isteyenleri için tam zamanı olduğunu belirterek önümüzdeki 2 ay içinde fiyatlarda değişiklik olacağını söyledi.
Elazığ'da Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım 2'inci el otomobil piyasasını değerlendirerek araç almak isteyen vatandaşların geç kalmamalarını gerektiğinin altını çizdi.
ARAÇ ALACAKLAR ŞİMDİ TAM ZAMANI
Araç alımlarımda düşüş olduğunu belirten Başkanı Yıldırım, "Banka kredilerinden dolayı düşüşlerin olması normaldir. Önümüzdeki 2 ay içerisinde araç fiyatları yükselip, düşebilir. Araç alacak kişiler eğer araç alacaklarsa tam zamanı." dedi. Yıldırım, "İhtiyacı olan zaten araç alıyor. Piyasaların canlanması insanların çevresine göredir. Çevresi olan arkadaşlarımız zaten araç almada veya satmada bir sorun yaşamıyor." diye konuştu ve ardından şöyle devam etti:
"Önünü göremeyen galerici arkadaşlarımız da var. Önümüzdeki 2 ay içerisinde sıkıntılar olabilir ama aynı zamanda düzele de bilir. 2 haftadır piyasada bir durgunluk var ama önümüzdeki süreçte piyasanın düzeleceğini bekliyoruz. Geçen seneye oranla araç fiyatlarında bir düşüş veya yükseliş olmadı fakat durgunluk oldu."
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