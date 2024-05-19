Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin! Bakan Göktaş duyurdu: Milyonlarca TL'lik SED ödemesi yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, on binlerce çocuğun sosyal ve eğitim masrafları için yapılan 878 milyon liralık Mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Bakan Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 878 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini vurguladı.
SED İLE ÇOCUKLAR VE AİLELERİ DESTEKLENİYOR
Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını belirtti.
MAYIS AYI ÖDEMELERİ HESAPLARDA
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına ilişkin 878 milyon lira SED ödemesi yaptık."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 Mayıs okul var mı, yok mu? Yarın okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
- Kamuya 37.052 memur alınacak! KPSS şartlı/şartsız kurumlar peş peşe yayınladı: Başvuru şartları neler? 20-26 Mayıs tarihlerinde...
- Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray’a tank gibi stoper: Taraftarlar düğün bayram edecek
- Futbol severleri dumura uğratan test! 100 kişiden sadece 2'si farklı topu görüyor
- Emeklinin taban maaşını artıracak 7 altın formül: 4A, 4B'liye kök maaşa ipucu geldi! 1 Ekim 2008 öncesine...
- Emeklilikte yaş tablosu güncellendi: Hemen bakın! SSK 1996 sonrası 2009 öncesi yeni prim gün hesaplama rehberi…
- 19 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI | İstanbul'da 19 Mayıs Etkinlikleri, Konserleri ve Gösterileri 2024
- Bugün ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Metro, Metrobüs, İETT (otobüs), Marmaray bedava mı?
- 19 Mayıs'ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları
- Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Bu mesleği kimse bilmiyor
- Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...
- Sirkeyle temizlik yapanlara kötü haber! Yararlı sanıyorduk ama...