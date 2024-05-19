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Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin! Bakan Göktaş duyurdu: Milyonlarca TL'lik SED ödemesi yatırıldı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin! Bakan Göktaş duyurdu: Milyonlarca TL’lik SED ödemesi yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, on binlerce çocuğun sosyal ve eğitim masrafları için yapılan 878 milyon liralık Mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 878 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini vurguladı.

SED İLE ÇOCUKLAR VE AİLELERİ DESTEKLENİYOR

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını belirtti.

MAYIS AYI ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına ilişkin 878 milyon lira SED ödemesi yaptık."

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