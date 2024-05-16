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Bakan Şimşek'ten CDS ve KKM mesajı: Finansal göstergelerimiz iyileşiyor

Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Bakan Şimşek’ten CDS ve KKM mesajı: Finansal göstergelerimiz iyileşiyor

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor." sözleri ile ekonomideki son durumu değerlendirdi. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "Risk primini gösteren CDS geçen yıl Mayıs ayına göre 435 puan azalarak 268'e geriledi. Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken swap hariç net uluslararası rezervlerde son 1,5 aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor." sözleri ile ekonomideki son durumu değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları ifade etti: Risk primini gösteren CDS geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana geriledi.



2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL'ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı.



Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu.



Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak.

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