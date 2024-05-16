Bakan Şimşek’ten CDS ve KKM mesajı: Finansal göstergelerimiz iyileşiyor

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor." sözleri ile ekonomideki son durumu değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları ifade etti: Risk primini gösteren CDS geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana geriledi.