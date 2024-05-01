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Maliye'den 7/24 denetim

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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Maliye’den 7/24 denetim

Maliye, kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir evreye geçti. 24 saat esaslı denetimler başladı. 81 ilin giriş-çıkışında ticari araçlar durdurulup, belgeler kontrol ediliyor. 4 günde 29 milyon TL ceza kesildi.

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