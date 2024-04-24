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3 üniversiteye 62 akademisyen alınacak

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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3 üniversiteye 62 akademisyen alınacak

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 3 üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerine toplamda 62 akademisyen alınacak.

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