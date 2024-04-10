Ramazan Bayramı'nda Bankalar Kapalı: Havale ve EFT İşlemleri Ne Olacak? İşte İzlemeniz Gereken Yol…
Bankaların Ramazan Bayramı’nda kapalı olması nedeni ile vatandaşlar para transferi işlemini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini merak etmeye başladı. Birçok işleme bayram süresince kapalıyken bazı işletmeler faaliyetlerine devam ediyor. O da havale ve EFT işleminin sorgulanmasına neden oluyor. İşte bayram süresince banka para transferi işlemlerinde dikkat etmeniz gerekenler…
Bankalar Ramazan Bayramı süresince kapalı olacak. Özellikle 9 günlük tatil fırsatını değerlendiren, bayram süresince çalışan iş yerleri veya bayram içerisinde alım satım işlemleri gerçekleştiren vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi bu süreçte havale veya EFT işlemini yapılır mı sorusunu somaya başladı. Peki bayramda bankalar arası para transferi işlemi yapılabilecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabı…
BAYRAMDA HAVALE VE EFT YAPILIR MI?
Bankalar bayram süresi boyunca kapalı olacak. Bu süre zarfın vatandaşlar aynı banka içerisinde para transferi işlemi yani havale işlemi gerçekleştirebilecek.
Lakin bankalar arası para transfer işlemi yani EFT işlemi gerçekleştiremeyecek. EFT ile para transferi gerçekleştiren vatandaşların işlemi 15 Nisan Pazartesi günü hesaplara yansıyacak.
FAST LİMİTLERİ İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMAK MÜMKÜN!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hayata geçirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sürekli Transferi işlemi ile limitler dahilinde bankalar arası para transferi gerçekleştirmek artık mümkün. TCMB tarafından alınan yeni karar çerçevesinde 4 Nisan'dan itibaren FAST limiti 100 bin TL'ye yükseltildi. AST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.
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