Borsa İstanbul tarihi zirvesini geliştirdi! BIST 100 endeksinde bayram havası

Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini dile getiren analistler, geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasında sıkı duruşa işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamaların değiştiğini dile getirdi.