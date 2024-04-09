BES’te yeni dönem başlıyor! BES’ten para nasıl çekilecek? İşte şartlar...

Buna göre uygulama kapsamında katılımcılar, sistemden çıkmadan ve hak kaybına uğramadan evlenme, konut satın alma ve doğal afet gibi durumlarda hesaplarındaki tutarın yüzde 50'ye kadar olan kısmını çekebilecek. Verilen bilgiye göre uygulamadan yararlanmak isteyen katılımcı, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketine başvuru yapacak. Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi olan kişiler sadece bir başvuru hakkına sahip olurken, doğal afetler hariç daha önce kısmen ödeme alanlar yeni başvuru için en az 5 yıl bekleyecek. İlk defa kısmen ödeme başvurusu yapacak katılımcıların en az 5 yıl sistemde olması gerekiyor.