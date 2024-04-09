BES'te yeni dönem başlıyor! BES'ten para nasıl çekilecek? İşte şartlar...
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 1 Temmuz'dan itibaren yeni bir dönem başlıyor. Daha önce kısmi para çekme imkanı tanınmayan BES'te 1 Temmuz sonrası birikmiş tutarın yarısı evlenme, konut satın alma ve doğal afet gibi durumlarda sistemden çıkmadan ve hak kaybı olmadan çekilebilecek. İşte şartlar...
Evlenme, konut satın alma ve doğal afet gibi durumlarda Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikmiş tutarın yarısına kadar olan kısmını alma imkânı sağlayan kısmen ödeme uygulamasında başvuru şartları belli oldu.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 1 Temmuz'da devreye girecek kısmen ödeme uygulamasının başvuru esaslarını ortaya koyan genelgesi yayımlandı.
Buna göre uygulama kapsamında katılımcılar, sistemden çıkmadan ve hak kaybına uğramadan evlenme, konut satın alma ve doğal afet gibi durumlarda hesaplarındaki tutarın yüzde 50'ye kadar olan kısmını çekebilecek. Verilen bilgiye göre uygulamadan yararlanmak isteyen katılımcı, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketine başvuru yapacak. Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi olan kişiler sadece bir başvuru hakkına sahip olurken, doğal afetler hariç daha önce kısmen ödeme alanlar yeni başvuru için en az 5 yıl bekleyecek. İlk defa kısmen ödeme başvurusu yapacak katılımcıların en az 5 yıl sistemde olması gerekiyor.
HEM SÜRE, HEM KATKI
Genelgede süre şartının yanı sıra katkı payı ödemeleri için kriterler belirlendi. Buna göre, doğal afet hali dışında, daha önce kısmen ödeme alanlar, önceki kısmen ödemeden veya ilk kez bu hakkı kullanacak olanların sözleşme yürürlük tarihinden son başvuru tarihine kadar aylık asgari ücretin en az 5 katı katkı payı ödemiş olması gerekli.
Kısmen ödeme başvurusunun sonucu, talebin şirkete ulaşmasından itibaren 3 iş günü içinde katılımcıya bildirilecek.
Katılımcılar, başvuru tarihinden 2 ay öncesine kadar evlendiğini veya konut satın aldığını gösterir belgelerle de başvuru yapabilecek. Başvurusu onaylanıp ödeme alanlar da ödemeden 2 ay sonrasına kadar ilgili belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlü.
HANGİ BELGELER SUNULACAK?
Genelgeye göre, konut alımında belge olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu ile üretilen doğrulama kodunun bulunduğu tapu belgesi nüshası sunulacak. Evlilikte ise e-Devlet sisteminden üzerinde doğrulama kodu bulunan nüfus kayıt örneği, doğal afet hali için ise doğal afetin gerçekleşmesi sonrası SEDDK tarafından duyurulan belge ibraz edilecek.
Kısmen ödemeye ilişkin işlem ve hesaplamalar, başvuru tarihinde katılımcının hesabında bulunan fon pay adedi üzerinden yapılacak. Hesabında birden fazla çeşit fon payı olan katılımcının, her fon çeşidinden, kısmen ödeme tutarının toplam birikimine oranı kadar oranda fon payı satım talimatı verilecek.
Genelgeye göre kısmen ödeme tutarları, en geç tüm fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde katılımcı hesabına ödenecek.
Katılımcı kısmen ödeme tutarını yüzde 50 olarak belirleyebildiği gibi daha az miktarda da isteyebilecek. Konut alımı ve evlilikteki başvurularda, kısmen ödeme hallerinin oluşmaması veya 2 ay içinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde kısmen ödeme hakkı kullanılmış sayılacak ve ödenen tutarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından indirilecek. Katılımcı başvuru sırasında BES'ten 3 yıl ayrılmayacağına dair de taahhütname imzalayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe Günü Mesajları 2024 - Resimli | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 İhlas-ı şerif ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu
- Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 9 Nisan Salı günü özel sektör tatil mi? Bankalar, noter, resmi daireler çalışıyor mu?
- Arefe Günü Oruç Tutulur Mu? Ramazan Ayının Son Orucu Ne zaman? Arife Günü orucunun önemi...
- Dikkat Ustaları İş Başına! Köyde Gizlenmiş Leoparı Ancak Şahin Gözlüler Bulabiliyor
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası muhteşem seviyede çıkıyor
- 36 bin 852 TL ödeme! SGK girişi olanlar dikkat: Yarım gün çalışmak yeterli
- Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur'luya 19.000 TL'lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!
- Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 8-9-10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- SÜPER KUPA FİNAL MAÇ SONUCU | 7 Nisan Pazar Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi iptal mi oldu, ertelendi mi?
- Zeka Testi: Yalnızca Dahi Zekalar Bu 6 Farklı Harfi 13 Saniyede Fark Edebilir!
- Temizlik suyuna 1 ölçü ekleyin: Sadece kiri değil evinizdeki nazarı da silip süpürüyor