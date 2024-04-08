Taklit ayakkabı sağlığı tehdit ediyor! Dakikada 380 adet üretiliyor





PLASTİKTEN YAPILIYOR

Bir tarafta üretim için dikiş, kalıp makinası var, diğer tarafta ayakkabı derileri, taban ve kalıplar... Taban ve astarlar suni ve plastik... Çoğu Çin'den ithal ediliyor. Ayakkabılar makinede ya da elde dikildikten sonra etiketleniyor ve orijinaline benzeyen kutulara yerleştiriliyor. Dağıtıma hazır hale getiriliyor. Kutulara ya da siyah çöp poşetlerine konulan taklit ayakkabılar gece yarısı ya da sabahın ilk ışıklarında metruk binaların önünden alınıp, satışın yapıldığı mağazalara gönderiliyor. Büyük bir gizlilik ve özen içinde yürütülen süreç bu piyasanın Türkiye'de ne denli bir boyuta geldiğini gözler önüne seriyor.