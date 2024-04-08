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Son dakika | Sanayide çarklar dönüyor! Son veriler açıklandı

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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Son dakika | Sanayide çarklar dönüyor! Son veriler açıklandı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 11,5 artış gösterdi.

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